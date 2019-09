Sotsid ja oravad boikoteerisid taas Ratast

Esimesena on riigikogus vastamas peaminister Jüri Ratas ning ainsa seni päevakavas oleva küsimuse esitab talle endine keskerakondlane, praegu fraktsioonitu Raimond Kaljulaid. Teemaks on Sinise Äratuse tegevus.

Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed panid protesti märgiks seljad kokku ka eelmisel nädalal ja otsustasid, et ei esita peaminister Jüri Ratasele riigikogu infotunnis mitte ühtegi küsimust.

«Näeme, et Jüri Ratase sõnast selles valitsuses ei sõltu [midagi]; küsime neilt, kelle sõnast sõltub,» selgitas sotside juht Indrek Saar möödunud nädalal. Samuti ei ole opositsioon rahul peaministri suhtlusstiiliga nii tema umbusaldamisel augusti lõpus kui ka möödunudnädalases riigikogu infotunnis küsimustele vastates. «See on üsna tihti ülevalt patroneeriv. Arvame, et inimeste omavahelises suhtluses ei peaks sellist tooni kasutama,» lisas Saar.