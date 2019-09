Maardu opositsioon otsib Keskerakonna vastu abi õiguskantslerilt

Teisipäeval kinnitasid Maardu linnavolinikud heaks muudatused volikogu töökorda, teatasid volikogu opositsioonilised liikmed Nikolai Degtjarenko ja Aivar Park BNS-ile. Muudatustele vastu astunud Degtjarenko lausus, et kuigi näib, et muudatused on puhtalt formaalsed, siis tegelikult saab rääkida katsetest piirata sõnavabadust, omastada võimu ja kasutada võitluseks opositsiooniga totalitaarsetele režiimidele omast praktikat.

«Just sellisena hindan ma Maardu linnavalitsuse kavatsust vähendada aega, mida antakse linnavolikogu liikmetele esinemiseks, piirata küsimuste esitamise võimalusi ja vastuste kommenteerimist ning viia volikogu liikmete avaldused koosoleku algusest selle lõppu, kui päevakord on läbi ja kõik arutelus osalenud on lahkunud. Rahvaesindajatelt võetakse tegelikult õigus viia läbi diskussioon ettekandjatega, küsimuste esitamise aeg on piiratud nüüd ühe minutiga ja avaldused tuleb kiirkõnes esitada kolme minutiga ning esitada need lausa kirjalikult,» ütles Degtjarenko.

«Ma saan aru, et Keskerakond, kes avalikult dikteerib oma tahet opositsioonilisele vähemusele ja surub oma otsuseid peale saadikutekorpusele, soovib muuta Maardu linnavolikogu demokraatia kalmistuks, kus pole kohta diskussioonidele ja arvamuste vahetamisele,» sõnas Degtjarenko.

Degtjarenko tuletas keskerakondlastest volikogu liikmetele ja Maardu linnapeale Vladimir Arhipovile meelde, et sõnavabadus on üks põhilisi inimvabadusi, mis sisaldub inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 19 ja ka Eesti põhiseaduses.