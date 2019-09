Riigikogu hääletas maha Laari pakutud kandidaadid Eesti Panga nõukogusse

Laari soovitud nõukogu liikmete seas oli kandidaate igast parlamendierakonnast peale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna. Tänasel riigikogu istungil juhtis sellele ebakõlale lisaks EKRE-liikmetele tähelepanu ka reformierakondlane Valdo Randpere. Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar on ise põhjendanud, et ei konsulteerinud erakondadega, sest soovis, et meeskond oleks sõltumatu.

Halvaks tooniks lugesid erakonnad ka seda, et Mart Laar esitas nõukogu liikmete nimekirja alles suvel, ehkki eelmiste nõukogu liikmete volitused lõppesid juba veebruaris. Hea tava näeb ette, et nõukogu esimees esitab siis ka uued kandidaadid. Laar vastas aga kriitikale, et nõukogu esimehe ülesanne on vähendada poliitilist survet ja seetõttu hoidus ta uute liikmete nimetamisest valimisperioodi ajal.