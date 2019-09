Helme ei osale Macroni ja Conte rändearutelus, kuna tema väitel pole Eesti sinna kutsutud

Eesti siseminister Mart Helme kohale ei lähe, põhjendades oma käiku kui sümboolset kohal mitteviibimist ning toonitades vastuses rahvusringhäälingule , et «Eesti ei võta vastu immigrante mingisuguse keskse jagamismehhanismi alusel». Helme lisas, et neid riike, kes ei nõustu immigratsiooni niisuguse käsitlusega, mida praegu välja pakutakse, on oluliselt rohkem kui ainult Eesti.

Siseministri kommunikatsiooninõunik saatis hiljem meediale teate, et siseminister lükkab ümber väite nagu ta boikoteeriks esmaspäeval toimuvat Euroopa Liidu siseministrite kohtumist. «Esmaspäeval EL siseministrite korralist kohtumist ei toimu. Tegemist on valitud riikide kohtumisega, kus osaleb väike hulk riike ning Eesti siseminister pole sinna kutset saanud,» sõnas ta. «Ametlik ELi siseministrite kohtumine toimub 8. oktoobril ja seal siseminister Helme osaleb.»

Endine peaminister, Reformierakonda kuuluv riigikogu liige Taavi Rõivas teatas pärast esialgset uudist, et ei pea mitteosalemist mõistlikuks. «Eesti on näinud palju vaeva, et olla võrdsena Euroopa otsustajate laua taga. Koha vabatahtlikult tühjaks jätmine ja Eesti esindamisest loobumine on pehmelt öeldes rumal mõte,» kirjutas Rõivas sotsiaalmeedias.