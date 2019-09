Põhiseaduskomisjon toetas poliitilise välireklaami keelu tühistamist

Ilmekaim näide valimisagitatsiooni keelu rikkumisest oli Euroopa Parlamendi valimispäeval eetris olnud TRE Raadio saade «Räägime asjast», kus Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhtfiguurid, siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme kutsusid inimesi hääletama EKRE poolt. Karistuseks said mõlemad ministrid 128 eurot trahvi. Seadusemuudatus edaspidi sellises käitumises rikkumist ei näeks.

Täna põhiseaduskomisjonis tutvustatud eelnõu puudutab nii Euroopa Parlamendi, riigikogu kui ka kohalikke valimisi. Seadusemuudatusega on tuli takus, sest just 2021. aasta kohalikele valimistele tahetakse vastu minna uute, piiranguvabade reeglitega.

Ainus erand on hääletamisruum

Seaduse eesmärk on tunnistada kehtetuks valimisseadustes sisalduv üldine valimisagitatsiooni keeld valimispäeval, valimisagitatsiooni keeld ruumides, mille kaudu valija (hääletaja) siseneb hääletamisruumi, ning poliitilise välireklaami keeld.

Regulatsioon, mis keelas agitatsiooni ka ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi, kehtestati ajal, kui jaoskonnad asusid peamiselt koolimajades, vallamajades, kus valija liikus hääletamisruumi vaid läbi ühe või kahe ruumi.

Praegu asub üha enam hääletamisruume suurtes ruumides, näiteks kaubanduskeskustest, mistõttu pole selge, kui suures ulatuses peab näiteks kaubanduskeskuses olema valimisagitatsioon keelatud. Neil põhjustel otsustati ka eelnõus ette nähtud kõnealuse keelu kaotamine. Kehtima jääb keeld teha agitatsiooni hääletamisruumis. Samuti loobutakse aktiivse valimisagitatsiooni aja määratlemisest, kuna see ei oma edaspidi õiguslikku tähendust.

«Arvestades, et valimised on kolinud ka näiteks kaubanduskeskustesse, on kindla ruumi mõiste seaduse vaates hägustunud. Segaduste vältimiseks tuleb anda selge vastus, kas agitatsioon on keelatud sellisel juhul terves hoones või ei ole tulevikus agitatsioonile üldse piiranguid. Teadlikult uue halli ala loomist ei saa toetada,» sõnas põhiseaduskomisjoni liige Hanno Pevkur.

Internetireklaamil üha suurem kaal

«Valijatel peaksid olema võrdsed tingimused. Lisaks on valimisreklaam suuresti tänavatelt internetti kolinud ja seda on keeruline piirata,» ütles põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa. Ta lisas, et piirangu otstarbekuse on varem küsimuse alla seadnud ka õiguskantsler. Viimastel riigikogu valimistel eelhääletas 39,3 protsenti valijatest.

Valimisagitatsiooni piirangu otstarbekuse küsimus on varasemalt tõstatatud nii riigikogus kui ka õiguskantsleri poolt. Olukorras, kus valimisreklaam on suures osas internetipõhine, on keeruline ja ebaotstarbekas nõuda, et valimispäeval reklaami ei avaldata.

Välireklaamikeelu üheks eesmärgiks oli vähendada valimiskampaaniate kulusid ning raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel. 2005. Aastal vastu võetud seaduse mõjudena märgiti, et eelnõu vastuvõtmisel kaovad varasemates valimiskampaaniates tuntuks saanud majasuurused valimisplakatid, samuti valimatu plakatite kleepimine majaseintele ja plankudele. «Väheneb tavapäraste turundusvõtete kasutamine valimiskampaanias ning suureneb sisulise poliitilise argumentatsiooni osa,» seisis seletuskirjas.