Riigikogu saali läheb kaks kodakondsuseelnõu

Kodakondsuse taotlemine ainult lapsele

«Oluline on see, et määratlemata kodakondsusega ehk niinimetatud halli passiga vanematest või siis vanavanematest üks oli seisuga 20. august 1991 Eesti elanik,» lisas Puustusmaa. Eelnõu puudutab tema sõnul alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik.

Keda valitsuse eelnõu puudutab?

12. augusti 2019 seisuga on rahvastikuregistris registreeritud 1523 alla 18-aastast last, kelle puhul on täidetud kõik järgmised tingimused: laps sündis Eestis, tal on pikaajalise elaniku elamisluba ja ta võib olla nii määratlemata kui kolmanda riigi kodakondsusega, tema üks vanem on muu riigi kodanik ja teine määratlemata kodakondsusega, kes omab pikaajalise elaniku elamisluba ning elas Eestis enne 20. august 1991 või on sündinud pärast seda kuupäeva ning nii vanem kui laps elavad Eestis. Nende isikute hulgas on kõige enam Venemaa Föderatsiooni kodanikke, keda on 1393. Järgmise suurema grupi moodustavad Ukraina kodakondsusega ja määratlemata kodakondsusega alla 18-aastased, keda on vastavalt 32 ja 33.

​Eelnõuga tagatakse, et Eestis sündinud alaealised, kelle vanemad (või vanavanemad) on elanud Eestis enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist, saavad Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras, st alaealised ei pea sooritama kodakondsuse saamiseks ettenähtud eksameid ja kodakondsus saadakse seadusliku esindaja taotluse alusel.​