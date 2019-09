Ratas kliimaneutraalsusest: pingutama peavad nii Mart, Martin kui Jüri

Kas probleemiks võib saada see, et näiteks Martin Helme ja Mart Helme on öelnud, et kliimasoojenemine on üks segane nähtus, millesse nad väga ei usu?

Mina usun rohkem sellisesse positiivsesse vaatesse. Probleeme on meil elus väga palju, aga me peame ikkagi selle ära suutma teaduslikult põhjendada ja me peame seda suutma ka selgitada meie ühiskonnale. Kõik peame pingutama – nii Mart, Martin kui Jüri, aga Mari ja Kadri ka.

Rahandusminister Martin Helme: hoogu maha

Täna hommikul Postimehes oli lugu sellest, et kliimakomisjonile esitletud materjali tõttu ei ole valitsusel enam vabandusi mitte minna üle kliimaneutraalsusele. Ma siiski natuke ütleks, et hoogu maha.

Kui meil on toodud lauale paber, mis ütleb, et jaa-jaa, loomulikult on meil võimalik minna kliimaneutraalsusele üle, selle hinnasilt on 16,7 miljardit, aga ärge muretsege, sellest ainult neli miljardit on avaliku sektori mure ja kaksteist miljardit on erasektori mure, siis mina ütleksin vastupidi – meile just kerkis ette müür, mille kõrgus on umbes pool kogu Eesti SKP-st, mis on umbes poolteist korda Eesti riigieelarvet.

See ei ole lihtsalt niisama number paberi peal. Neli miljardit kulutada avalikul sektoril lähiaastatel saab olla võimalik ainult juhul, kui meil toimub raju maksutõus. Erasektoril ainult siis, kui meil toimub raju hinnatõus. Neid asju me peame rahulikult hindama, mida on võimalik või realistlik üldse teha. Seda, et me soovime, et meil oleks puhas keskkond, nutikas ja säästlik majandus, ei sea keegi kahtluse alla. Kas seda saavutatakse lihasöömisest loobumisega, vot selle ma sean kahtluse alla. Aga need arutelud jätkuvad.