Energiavolinikuks pürgiv Simson: nii keskkonnateadlikku komisjoni pole veel olnud

Simson lendas Brüsselisse Euroopa Komisjoni uue presidendi Ursula von der Leyeni ning teiste Euroopa Komisjoni volinike kandidaatidega kohtuma. Euroopa Komisjoni uus koosseis alustab tööd 1. novembril, enne seda tuleb neil saada Euroopa Parlamendi heakskiit. Ehkki Simson ei saanud veel palju kommenteerida oma kabineti koosseisu ning enda prioriteete volinikuna, selgitas ta uue koosseisu prioriteete energeetika valdkonnas.

Äkki saab paari sõnaga selgitada, millised on teie jaoks need prioriteetsed valdkonnad, mille eest te energiavolinikuna seisma hakkaksite?

Ma saan seda selgitada lausa ühe sõnaga – see on energeetika.

Aga veel, mis puudutab Eesti konteksti ja ka Euroopa suundasid. Äkki teil on mõned mõtted, mis oleksid need teemad, mida te tahaksite lauale üha jõulisemalt tuua?

Mul loomulikult on endal mõtteid, aga ma pean silmas pidama ka neid lubadusi, mida tulevane Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on enda ametisse saamiseks andnud. Ta on andnud lubaduse tõsta taastuvenergia osakaalu ja tõsta ka nende kokkulepete taset, mis juba on saavutatud. Nii et võimalik uus tehnoloogia, mis annab seda täita on üks prioriteet. Loomulikult ka kogu Euroopa elektrituru normaalne toimimine. Ja tegelikult kõik need prioriteedid saavad detailselt välja töötatud mitte pool tundi peale portfelli selgumist, vaid oktoobri alguses, kui ma lähen neid tutvustama Euroopa Parlamendi ette.

Arusaadav. Kas olete mõelnud sellele, kui suurt ohtu võib just energeetikavaldkond endast puudutada geopoliitilises rollis ja sealses mõjutustegevuses?

Energeetikal kindlasti on märksa suurem kaal kui ainult sisepoliitiline. Meie kõigi liikmesriikide majandus sõltub sellest. Aga kuna meie energiaallikad ei tule mitte ainult Euroopast, vaid tulevad ka teistest piirkondadest, siis oma geopoliitiline roll sellel on. Tal on ka roll partnerite osas. Ja teisalt, kui peame silmas energiajulgeolekut, on tähtis see, et meie energiaallikad oleks mitmekesised ja et need ei oleks liialt kaldu ühe või teise tarnija osas.

Mida te ütlete neile inimestele, kes teie portfelli peavad keskkonnaaktivistide vastaseks portfelliks?

Ma ei ole sellist arvamust veel kuulnud, aga ma soovitan uuesti üle vaadata president von der Leyeni kõne ja need väga suured lubadused, mida ta andis just keskkonda silmas pidades; ja need lubadused, mida ta andis silmas pidades oma esimest sadat päeva, mis algavad peale esimest novembrit. Ma arvan, et nii keskkonnateadlikku komisjoni ei ole veel olnud ja loomulikult ei hakka mina vastuvoolu töötama, vaid püüan enda poolt panustada sellesse, et Euroopa energiaallikad muutuksid aina keskkonda säästvamaks.