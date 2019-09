Aega on vähe, summad on suured, lubadused vajavad täitmist. Sellises olukorras peab valitsus leidma vähem kui nelja kuuga 50 miljonit riigieelarves haigutava augu kinnilappimiseks. Sama suur summa tuleb kärpida järgmise aasta riigieelarve tasakaalus hoidmiseks.

Reformierakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd leiab, et see on vaid jäämäe tipp. «Siin peab põhjalikult numbritesse vaatama, mismoodi see tasakaalu jõudmine järgmistel aastatel ikkagi kokku joonistatud on. Mina neid numbreid ei usu.»