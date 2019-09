Riigikogu tööaasta algas konarlikult

Opositsiooniliikmete pahameel vallandus, kui Põlluaas hakkas rääkima, et Eestis on kombeks anda koalitsioonile sada kriitikavaba päeva, aga praeguse valitsuse puhul ei ole tema arvates sellest kinni peetud. «Ei olnud sadat kriitika- ega ammugi vihavaba päeva, kevadet ega suve. Seda tava rikkusid nii opositsioon, ajakirjandus kui ka president, kes kuulutas küll 24. aprillil välja sada vihavaba päeva, kuid teatas juba varsti välismeediale, et vihkab ühte rahvalt mandaadi saanud parlamendierakonda,» kõneles Põlluaas.