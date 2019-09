Põlluaas riigikogu saalist lahkunud saadikutest: ilmselt puudub neil igasugune kriitika talumise võime

«Ma ka märkasin, seal oli vähemalt paar Reformierakonna liiget,» kommenteeris Põlluaas. «Mul on selle üle väga kurb meel. Sellepärast, et ilmselt siis neil puudub igasugune kriitika talumise võime. Mul on kahju ka sellepärast, et nad ei kuulanud seda, mida ma rääkisin edasi.»

«Koalitsiooni liikmetele ja eeskätt enda erakonna liikmetele soovisin suuremat tasakaalustatust ja kutsusin tervet riigikogu, nii koalitsiooni kui opositsiooni koostööle, paremale läbisaamisele, konfrontatsiooni lõpetamisele,» jätkas ta. «Justnimelt üheskoos on meil võimalik eesti rahva huve esindada siin ja viia eesti elu paremuse suunas. See oli põhisõnum. Kahju, kui neile see ka ei meeldinud.»



Kui Põlluaas tegi kõnes etteheiteid nii presidendi kui opositsiooni suunal, siis enda sõnul püüdis ta olla objektiivne. «Ma rääkisin mõlemast poolest, mitte ainult opositsioonist, vaid ka koalitsioonist. See on faktide nentimine. Peale seda kutsusin rahunemisele ja koostööle, ühisele edasiminekule. Minu meelest võiksime turbulentsed ajad ja vastandumise seljataha jätta ja teha üheskoos tööd edasi.»



«Ma loodan, et eeskätt just Reformierakond suudab nüüd leppida oma positsiooniga opositsioonis ja mõelda samamoodi edasisele koostööle, sest teisiti ju head nahka ei tule,» lisas Põlluaas.



Oma kõnes viitas Põlluaas ka Pätsile. «Tänavu on ju Eesti parlamendi sajas juubeliaasta, seetõttu tegin ka vaate minevikku, parlamendi loomise algusaegadesse ja ka sellesse aega, mis on meie parlamentaarse demokraatia seisukohalt ääretult oluline, kui parlament saadeti laiali,» selgitas ta. «Loomulikult sellest tuleb rääkida, eriti juubeliaastal, kus saame justnimelt vaadata tagasi ja õppida tehtud vigadest, sest ka toona tekkis olukord, kus diskussiooni ühiskonnas enam ei olnud, teistimõtlejad olid kõrvale tõrjutud. Ma loodan, et oleme niivõrd targad, et enam sellisel situatsioonil ei lase tekkida.»



Küsimusele, kas praegune riigikogu koosseis ei lükka teisitimõtlejaid kõrvale, vastas Põlluaas, et «loomulikult mitte».