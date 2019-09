Raimond Kaljulaid: poliitikas ei ole võimalik üksinda midagi ära teha

Kaljulaid ütles, et riigikogu reeglid ei luba liikmel liituda ühegi fraktsiooniga, välja arvatud selle erakonna fraktsiooniga, mille koosseisus ta riigikokku kandideeris. «Nii et minu ainus võimalus liituda mõne fraktsiooniga täiesti ametlikult, oleks minna tagasi Keskerakonna fraktsiooni, aga seda on väga raske ette kujutada,» rääkis ta. «Ma arvan, et Keskerakonna fraktsioon isegi tänasel istungil kuulates Henn Põlluaasa kõnet võis veel kord veenduda selles, et nende poolt kevadel langetatud otsus sõlmida koalitsioonilepe EKREga on tegelikult olnud vale otsus ja ei ole midagi head Eestile kaasa toonud.»

«Aga kindlasti pean mõtlema selle peale, et nii riigikogu valimistel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel hääletas minu poolt väga suur hulk Eesti inimesi. Mil viisil nüüd kõige paremini nende huve esindada, on ülesanne, mis tuleb lahendada,» rääkis Kaljulaid. «Selge on see, et seda ei saa teha üksinda. Poliitikas ei ole võimalik üksinda midagi ära teha. Selleks on vaja meeskonda ja selleks on vaja mõttekaaslasi. Kuhu suunas edasi minna, on minu jaoks isiklikult oluline küsimus. Aga muidugi mitte nii oluline kui päris töö riigikogus.»



Kaljulaid ei vastanud otseselt küsimusele, kas ta tahaks liituda mõne erakonnaga või kuuluda mõnda fraktsiooni. «Kindlasti ma tahaksin, et ma tunnetaksin, et minu ümber on inimesed, kellega mõtlen sarnaselt ja kes jagavad minu ettekujutust sellest, mida Eesti täna vajab, mis on eesti inimeste ootused riigikogule ja riigile. Siis oleks kindlasti märksa hõlpsam tööd siin riigikogus teha.»



Praegust koalitsiooni hindab Kaljulaid koostöövõimeliseks. «Olen mõningase imestumisega jälginud seda, kuivõrd optimistlikult mõned inimesed juba kevadel ja suvel arvasid, et see koalitsioon kohe-kohe laguneb. Vastupidi, selle koalitsiooni loomist oli võimalik küll ära hoida, aga kui see on moodustatud, siis on selle märksa suurem tugevusvõime kui võib-olla ette kujutatakse,» märkis ta. Kaljulaid lisas, et opositsiooni ühtsus on oluline ja selle eest vastutab iga opositsiooni kuuluv saadik.