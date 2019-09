Rahandusminister Martin Helme: mina võtaks laenu

«Küsimus on, kas meie eesmärk on päriselt see raha säästa või ainult numbreid ilusaks teha.»

Kas peaks eelarve reeglite kallale minema? Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et eelarve tasakaal on dogma, mida peaks arutama. Mis on teie seisukoht?

Jah, ma olen sellega nõus, et see on dogma. Mina ei ole dogmaatik. Seda võib arutada küll, aga ma ei pea õigeks otseselt seda, et me niipea, kui on vaja kuidagi natuke rahaliselt pingutada, et n-ö raamatupidamine klappima saada, siis öeldakse et ärme seda tee, parem laseme miinusesse. Miinusesse laskmise vastu mul iseenesest ei ole vaidlust, kui see on põhjendatud. Aga see ei tohiks olla asendustegevus ratsionaalsele rahakulutamisele. Ma pigem pooldan eelarveseaduse paindlikumaks tegemist, aga ma ei arva, et see peaks olema automaatselt lahendus sellele, et meil ministeeriumid keelduvad üle vaatamast oma kulusid.

Majanduskasv aeglustub. Mis oleks kõige õigemad suunad riigieelarve koostamisel?

Kindlasti meie jaoks on ülitähtis saada käima suured infrastruktuuri projektid. Need on selgelt vastutsüklilised meetmed, hoiavad üleval tööhõivet, maksulaekumisi. Kui me õigesti teeme, saame tagasi ka oma inimesi välismaalt, kes on tööle läinud. See on üks väga oluline. Kui majanduses peaks väga keeruliseks minema, siis minu ettepanek on vähendada maksukoormust, et anda majandusele hingamist tuleb.

Kust see maksukoormuse vähendamine tuleb?

Eelkõige peaksime rääkima maksudest, mis aitavad inimestel ostujõudu säilitada ehk tarbimismaksud: elektriaktsiis, gaasiaktsiis, võib-olla käibemaks. Need on need maksud, mida me saaks vähendada, et majandust käimas hoida ka raskel ajal. Aga me ei ole seal veel täna.

Aga kas Keskerakonna põhilubadus, erakorraline pensionitõus tuleb? Tänu indekseerimisele, ja natuke pannakse juurde omalt poolt.

See on üks teema, mida me kindlasti sel ja järgmisel nädalal väga põhjalikult kaalume. Täna öelda nii või naa, ma ei saa kuidagi öelda, me ei ole sealmaal.

Neljarajalised teed on hästi tugevalt laual praegu. Miks kardetakse võtta laenu?

Ei, me ei karda. Mina võtaks laenu rahulikult. Laen oleks tõenäoliselt pisut odavam kui see PPP (avaliku ja erasektori koostöö – toim). Aga Euroopa Komisjon ei luba võtta meil. Euroopa eelarvereegel on selline. Tähendab, laenu me võime võtta nii palju kui tahame. Meil on võimalik võtta suurusjärgus 15 miljardit enne kui jõuame ühe eelarvereegli vastu, selle 60% juurde. Aga me ei saa kulutada seda raha eelarves, sest et siis meie eelarve struktuurne positsioon läheb lõhki. Selle peale paneb Euroopa Komisjon kohe karjuma.

Aga kas see, kui kasutame erasektori abi selleks, et neljarajalisi maanteesid riigile ehitada, kas see siis päriselt ei kajastu kuidagi eelarve tasakaalus?