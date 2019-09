Priit Sibul: pensionidebatt paljastas sotsiaaldemokraatide tõelise pale

«Pensionidebatis selguvad Eesti erakondade tõelised paled. Väidetavalt liberaalset maailmavaadet toetav reformierakond on inimestele suurema otsustusõiguse andmise vastu. Nüüd näitasid sotsiaaldemokraadid, et pankurite huvide kaitsmise nimel on nad valmis hülgama selle ühiskonnagrupi, kelle huvide kaitseks sotsiaaldemokraatia kunagi loodi: madalama sissetulekuga inimesed. Tänane kogumispensioni süsteem on kõige kahjulikum just madalapalgalistele. Selle asemel, et otsida tegelikke lahendusi madala sissetulekuga inimeste toimetulekule pensionieas, soovivad Eesti sotsiaaldemokraadid lihtsalt säilitada olemasoleva, suurpankadele meelepärase süsteemi,» ütles Sibul.