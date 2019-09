Sotside volikogu: Eesti pensionisüsteemi lammutamine tuleb peatada

Sotsid hinnangul on kavandatav reform Eesti riigile ja ühiskonnale ohtlik kolmel põhjusel. «Esiteks on see vastuolus põhiseaduse mõttega. Ühe erakonna küünilise valimislubaduse täitmise ja kitsaste äriringkondade majandushuvide rahuldamise nimel lükatakse tulevastele põlvedele ülejõu käivaid kohustusi,» teatas SDE.

SDE esimehe Indrek Saare sõnul lööb kogumispensioni süsteemi lõhkumine just madalama sissetulekuga töötajaid, kelle jaoks on kogumispension peamine finantssääst. «Seetõttu on retoorika, et usaldame inimest ja lubame tal endal otsustada, kui palju ja mil moel tuleviku pensioniks koguda, eriti küüniline,» sõnas Saar.