Galerii: sotsiaaldemokraatide volikogu keskendus ohus olevale pensionisüsteemile

Enne volikogu toimus sotsiaaldemokraatide korraldusel arutelu «Kuhu viib meid teise samba lammutamine?», mille peaesinejaks on Eesti Panga endine president Ardo Hansson. Ettekannetega astusid üles ka eelmine riigikogu esimees ja endine sotsiaalminister Eiki Nestor ning riigikogu liikmed Riina Sikkut ja Helmen Kütt, kes samuti on endised ministrid.

«Tänane, hoolega üles ehitatud ja kolmele sambale toetuv pensionisüsteem on 17 aastat vana ning üldjoontes korralikult toiminud. Selle asemel, et tegeleda süsteemi paremaks muutmisega, on valitsus võtnud ette lõhkumise tee. Tegu on teemaga, mis puudutab sügavuti kogu ühiskonda ja mis nõuab erakondadeüleseid otsuseid. Sotsiaaldemokraadid ei ole nõus sellega, et kildkond poliitikuid läheb läbi suruma seadust, mis seab ohtu sadade tuhandete inimeste väärika vanaduse ning paneb tulevikus lisakoormuse tänaste noorte õlule,» ütles SDE peasekretär Rannar Vassiljev.