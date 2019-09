Keskerakonna kõige olulisem valimislubadus erakorraliselt pensionit tõsta on saanud uue hingamise – kauaoodatud uus majandusprognoos võimaldab täita sellest pool ehk tõsta pensionit lubatud saja euro asemel 50 eurot.

Tõsi, hetkel on see veel ideaal, mille poole püüeldakse, ent suund on juba teada. Kui algaval nädalal saabuvate läbirääkimiste käigus jõutakse kokkuleppele, kuidas dividendid ja investeeringuid aastate peale ära jaotada, siis ongi järgmise aasta puudujääk 50 miljonit väiksem kui kevadel arvati.