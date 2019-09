Kert Kingo: e-valimiste usaldusväärsuses ei kahtle ainult EKRE

Mis puudutab e-valimisi, siis ka sellest oli Kingo sõnul põgusalt juttu. Küsimuse peale, kas juttu oli ka sellest, kuidas EKRE e-valimis ei poolda, vastas Kingo, et see ei ole EKRE seisukoht.

Samas ütles rahandusminister Martin Helme tänavu märtsis, et e-valimised ei ole tema hinnangul usaldusväärsed ega kontrollitavad. «E-valimised on täielik häbiplekk,» kommenteeris Helme ETV saates «Esimene stuudio».

Kingo kommenteeris märtsis juhtunut, öeldes et see pole siiski vaid EKRE seisukoht. «Me räägime inimestest, kes ei kasuta e-hääletamist, sest see pole nende jaoks läbipaistev ja usaldusväärne. See ei ole EKRE seisukoht.»