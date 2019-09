SDE asejuht Keskerakonna kohtuasjast: valimiskuludele tuleb kehtestada ülempiir

Läänemetsa sõnul on selliseid juhtumeid võimalik ära hoida, vähendades valimisteks vaja minevat raha ja suunates kampaaniad pigem sisu ja inimestega kohtumiste poole. «Sotsiaaldemokraadid on olnud alati seisukohal, et valimiskuludele tuleb kehtestada ülempiir,» märkis Läänemets.