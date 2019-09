Politico: Kadri Simsonist võib saada energiavolinik

Politico andmetel on Simson juhtiv kandidaat Euroopa Komisjoni energiavoliniku kohale.

Euroopa Komisjoni uus president Ursula von der Leyen kinnitas neljapäeval, et on kätte saanud kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kandidaatide nimed ning tutvustab oma meeskonda teisipäeval.

Von der Leyeniga kohtunud Kadri Simson on varem öelnud, et talle pakuti konkreetset portfelli, mis on seotud majandusega, kuid rohkem ta täpsustada ei saanud.