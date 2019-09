Seeder: Siim Kallase sõnad peegeldavad Reformierakonna sisemist kriisi

«Siim Kallase kommentaar ütleb tegelikult Reformierakonna hingeelu kohta väga palju. Kui üks erakond tunneb, et kõik teda ümberringi vihkavad, siis on see sisemine kriis, mis väljendab meeleheidet,» sõnas Seeder erakonna pressiesindaja vahendusel.