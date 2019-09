Ursula von der Leyeni komisjoni koosseis hakkab ilmet võtma

Esmaspäev oli liikmesriikide valitsustele mitteametlik tärmin, mil Euroopa komisjonile oma volinikukandidaadid teatavaks teha, nüüd saab von der Leyen kandidaatidega kokku ning määrab neile täpsemad portfellid.

Praeguseks on volinikukandidaadid esitanud kõik 28 liikmesriiki välja arvatud Itaalia ja Ühendkuningriik, selgub Euractivi ja Politico reedel koostatud ülevaadetest.

Itaalia nomineerimisprotsessi takistab 20. augustil alanud valitsuskriis, mil senine peaminister Giuseppe Conte (erapooletu) tagasi astus ning Liiga ja Viie Tähe Liikumise koalitsioon kokku varises. Uue Viie Tähe Liikumise ja Demokraatliku Partei koalitsiooni (eeldusel, et see tekib) volinikukandiaatidena on meediast läbi käinud mitmeid nimesid, nagu näiteks endised peaministrid Paolo Gentiloni ja Enrico Letta, endine rahandusminister Pier Carlo Padoan, lahkuv Euroopa keskpanga juht Mario Draghi, Euroopa parlamendi liige Roberto Gualtieri. Välja on pakutud isegi praegust välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat Federica Mogherinit ja peaministrit Giuseppe Contet.

Ühendkuningriigi alaline esindaja Euroopa Liidu juures Tim Barrow kirjutas avalduses liidule eelmisel nädalal, et Ühendkuningriik ei nomineeri uude komisjoni oma esindajat. Barrow selgitas, et arvestades, et valitsuse kindel tahe on väljuda Euroopa Liidust 31. oktoobril, ja uus komisjon alustab tööd 1. novembril, ei ole Ühendkuningriigil uut volinikku tarvis.

Võimalikud portfellid

Energia ja kliima – Politico andmeil on teada, et energia ja kliima portfelli eest hakkab hoolt kandma üks volinik ning sellest kohast on huvitatud nii Rumeenia, Poola, Eesti, Sloveenia kui ka Leedu. Nii näiteks kuulub Leedu volinikukandidaat 28-aastane majandusminister Virginijus Sinkevicius Talurahva ja Roheliste Liitu, mis on Roheliste/Euroopa Vabaliidu liige, kuid ei kuulu Euroopa Rohelisse Parteisse. Euractivi andmeil on pretendent kliimaportfellile ka Frans Timmermans (S&D), kellele on lubatud komisjonis asepresidendi kohta. Von der Leyen on üheks komisjoni prioriteediks seadnud just «Euroopa rohelise leppe» ja Euroopa kliimaseaduse eelnõu esitamise esimese saja päeva jooksul ning 50-55 protsendilise heitkoguste vähendamise 2030. aastaks.

Transport – transpordi valdkonna vastu on enam huvi üles näidanud Poola ja Rumeenia, samas on teada, et von der Leyen pakkus Poolale juba põllumajanduse portfelli. On teada, et nii Poola kui ka Rumeenia kandidaadid ei ole Brüsselis just mitte kõige populaarsemad.

Tervishoid – üheks favoriidiks on Küprose nomineeritud Stella Kyriakides (Euroopa Rahvapartei - EPP), kes on kliiniline psühholoog ja pikaajaline rinnavähi vastu võitleja. Kui ta Brüsselis läbi läheks, oleks see juba kolmas tervishoiuvolinik, kes on saadetud Küproselt. Vähivastase võitlusega ning pädevusega tervishoiuteemadel on silma paistnud ka Dubravka Šuica (EPP) Horvaatiast.

Keskkond – keskkonna portfelli vastu on avalikult huvi üles näidanud vaid sloveen Janez Lenarčič (karjääridiplomaat, kuid seotud Uueneva Euroopaga). See ei ole samas tema ainus eelistus. On saanud tavaks, et keskkonnavoliniku positsiooni täidab mõni väiksema liikmesriigi esindaja.