Juba eos läbi kukkunud umbusaldusavaldusest olnuks Kaja Kallasel võtta kaks väikest võitu: panna maha märk, et Ratase juhitud valitsusega ei olda rahul, ning näidata tugevat opositsiooni, kelle kätte anda tulevikus julgelt ohjad uue valitsuse moodustamiseks.

Esimesega sai Kaja Kallas hakkama ja ta tunnistas seda ka ise. «See, et see jääb ajalooürikutesse, kui vaadatakse tagasi, kus Eesti läks valesti, siis meie südametunnistus on puhas,» sõnas ta umbusaldushääletuse järel. Tugevat opositsiooni meeskonnatöö arvestuses aga eile näha polnud.