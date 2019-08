Helme: umbusalduse läbikukkumine viib ilmselt Reformierakonna juhivahetuseni

«Tänane läbikukkunud umbusaldus peaminister Ratase vastu märgib minu hinnangul Reformierakonna poolt juba valimiste eel valitud poliitilise liini lõplikku nurjumist. Vahel ma vaatan ja ei suuda uskuda, kui halvasti läbi mõeldud ja planeeritud on Reformierakonna käigud koalitsiooni vastu. Võimalik, et nad jätkavad veel mõnda aega peaga vastu seina tagumist, kuid tõenäoliselt hakkavad siiski juba lähikuudel otsima mingit uut sõnumit. Tõenäoliselt ka uut juhti...,» kirjutab Helme sotsiaalmeedias.

Helme sõnul näitas opositsioon, et nad ei usu endasse ega oma sõnumisse. «45 saadikust koosnev parlamendivähemus suutis hääletama tuua 40. See on hale ebaõnnestumine!»