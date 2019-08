Valitsus jõudis eile Piusa piirivalve kordonis peetud nõupidamisel kokkuleppele, et algul uhke ja tänapäevasena plaanitud idapiirist ehitatakse esialgu välja üksnes pikk tara. Kaks valitsust tagasi Euroopa moodsaima piiriprojektina alustatud rajatisel jätab praegune valitsus tulevikku ka kõrgtehnoloogilise seiretehnika, näiteks droonid.

«Me lihtsustasime seda algset ulmelist projekti,» ütles siseminister Mart Helme. Et eile Kagu-Eestis toimunud nõupidamisel esitletud uuele plaanile ka teiste ministrite heakskiit saada, tehti enne istungit ühine jalgsimatk väljaehitamata piirilõigul. Ajakirjanikke künklikule metsateele kaasa ei lubatud. Tundub aga, et kõige rohkem 20 minutit kestnud jalutuskäik metsas, kust Venemaa on vaid kiviviske kaugusel, viis ministrid ühele lainele.