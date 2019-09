EKRE vilistab komisjoni korraldusele

Andmed on komisjonile olulised analüüsi koostamisel, mis peaks välja selgitama, kas mõni erakond on riigikogu valimiste kampaania ajal saanud varjatud eelist või mitte, näiteks oluliselt soodsama hinnaga rohkem reklaami.

Juba esitatud andmetest selgus, et EKRE kulutas oktoobrist märtsini reklaamiks kokku 595 795 eurot, trükimeedia- ja telereklaamikulu moodustas sellest märkimisväärse osa, 300 307 eurot. Et erakond lisaküsimustele vastata ei soovi, jääbki praegusel juhul teadmata, kui palju kulutas erakond eraldi ajakirjandus- ja telereklaami tootmisele ning kui palju nende esitamisele ja avaldamisele.

See tähendab, et ERJK saab tehtavas reklaamikulusid ja mahtusid puudutavas analüüsis kasutada EKRE puhul kaudsemaid andmeid. ERJK juht Liisa Oviir tõi paralleeli kohtupidamisest: sisuliselt tähendab EKRE praegune käitumine olukorda, kus üks pool loobub kohtus enda kaitsmisest.

Kohustus vastata

ERJK juht Liisa Oviir rõhutas, et erakondadel on kohustus vastata komisjoni järelepärimisele, samuti peaks olema erakonna huvides anda komisjonile infot, mis hajutab kerkinud kahtlused.

Komisjon tahab analüüsiga välja selgitada, kas märtsikuistele riigikogu valimistele eelnenud kampaania ajal on kõik erakonnad saanud meedia- ja reklaamiteenuseid võrdsetel alustel ja turutingimustel või on toimunud erakonnaseaduse rikkumisi.

«Kui üks erakond saab oluliselt suurema reklaamimahu ja maksab oluliselt vähem, tekib küsimus, miks see nii on?» on Liisa Oviir näitlikustanud võimalikku konkurentsieelist. Kahtlustele andis hoogu ka aprilli lõpus Eesti Ekpressis ilmunud lugu «Isamaa valimiskampaania näeb välja nagu varjatud rahastamine».

Oviiri sõnul pole EKRE riigikogu valimiste järel nimetanud enda esindajat ERJKsse. Komisjoni juht Liisa Oviir peab EKRE suhtumist kahetsusväärseks. «Minu arvates on see väga selgelt demokraatia põhimõtetega vastuolus olev käitumine. Et me ei järgi neid reegleid, mille me ise oleme kehtestanud,» ütles ta kokkuvõtteks.