Kevadel Vihula mõisas riigi eelarvestrateegiat arutanud valitsus oli siis lähedal eelarvereeglite muutmisele, mis lubaks Eestisse suuremat puudujääki. Isamaa nõudmisel seda siiski ei tehtud. Nüüd aga on algamas 2020. aasta eelarve kokkuleppimine ning sama küsimus on taas üleval, seekord võivad peale jääda reeglite lõdvendajad.

Põhjus selliseks aruteluks tuleb riigi rahanduslikust seisust. Suvise majandusprognoosi avaldamiseni on veel mõned nädalad, aga juba möödunud neljapäeval andis rahandusminister Martin Helme mõista, et kui prognoos üldse head näitab, siis see hea on pigem pisike.