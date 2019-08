EKRE idee eriprokuröridest riivas esimest kari

Pärast alkoholiaktsiiside langetamisega mahasaamist on EKRE-l rivis ootamas järgmised lubadused, mis täitmist vajavad. Üks neist on justiitsreform, mille kandev osa on eriprokuröride ametikoha loomine. Selle teemaga tegelenud Isamaasse kuuluv justiitsminister Raivo Aeg on ka juba esitanud esialgse plaani, kuidas eriprokuröride nimetamine käia võiks, aga selle kava lükkas EKRE resoluutselt tagasi.