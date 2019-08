Helme ja Vaheri rahulepe lükkab kärpekäärid PPAst mööda

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri ja siseminister Mart Helme kohtumise järel avaldas politseijuht lootust, et ehk kärped PPAd ei puuduta. «See olukord on tunduvalt komplitseeritum, avaram, ka tegelikult valitsusele tunduvalt rohkem manöövriruumi jättev kui see võib-olla pealtnäha paistab,» lükkas Helme tähelepanu PPA-lt kõrvale ning andis mõista, et ettepanekute hulgast peab ministeerium esmalt tegema valiku, kust kärpida ning lõpliku otsuse teeb valitsus.

Helme lisas kärpeteemat kommenteerides, et peale PPA on siseministeeriumis veel ka päästeamet, häirekeskus ning ministeerium suure haldusala ja varaga. Seni on Helme kinnitanud, et jutud inimeste koondamiste plaanidest on vale, samas Vaheri hinnangul ei ole PPAs võimalik kärpeülesannet täita nii, et see inimesi ei puuduta.

Paberid laual

Ajal, mil Vaher Helmega kohtus ja seejärel töörahu kinnitades ajakirjanike ees täna hommikul kätt surus, olid tema laual aga kaks paberit: Vaheri eest täidetud lahkumisavaldus ning ametniku teenistusest vabastamise käskkiri.

«Need kaks paberit on minu kabinetis laua peal,» ütles Vaher ajakirjanikele, viidates skandaalsetele dokumentidele, mida oli talle nädal tagasi allkirjastamiseks nina alla pistnud rahandusminister Martin Helme. Ta tunnistas, et pole Martin Helmet pärast seda päeva näinud, samuti ei soovinud Vaher enne tänast kohtumist Mart Helmega ajakirjanikele täpsustavaid kommentaare jagada.

Siseminister Helme andis kohtumisele eelnenud päeval mõista, et temagi on valmistunud kaheks stsenaariumiks: formaalse käsuliini teeks või aumeeste käepigistuseks ja jätkamiseks sealt, kus kõik pooleli jäi. Silmast silma kohtumise järel läks käiku teine variant.

Igatahes täitis Helme peaministrile antud lubadust töörahu taastamisel. Teatavasti oli Ratas kuulnud Vaheri tagandamise katsest esmalt just politseijuhilt endalt. Tõsi, Martin Helme ja Elmar Vaheri kohtumisega samal ajal oli Mart Helme küll üritanud Ratast kätte saada, kuid tulutult. Skandaali avalikkusesse paisudes kinnitas Ratas ka ajakirjanikele, et on Vaheri seljataga ning tegi seejärel Helmetele ülesandeks Vaheriga töörahu sobitada.

Kas Mart Helmel oli valikut, on iseküsimus. Märksa suurem valikuvõimalus, nagu näha, oli Elmar Vaheril. Samuti sai sel nädalal vastuse küsimus, miks ütles president esmaspäeval, et just Martin Helme ei sobi valitsusse, mainimata siseminister Mart Helmet – initsiatiiv reageerida tuli just nooremalt Helmelt. «Martin (Helme – toim.) helistas mulle ja ütles, et nüüd on niisugune lugu, et seda asja me ei saa alla neelata ja mina ütlesin, et okei, et sina oled praegu asendaja, kutsu ta kohvile ja tee talle ettepanek lahkuda,» kirjeldas Helme kolmapäevases Postimehe otsestuudios.