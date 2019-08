Reformierakond tahab Ratase usaldushääletuse teha tuleval esmaspäeval

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ütles, et nad teevad Reformierakonnaga koostööd. «Kuna ka sotsiaaldemokraatidel pole mingit põhjust peaministrit usaldada, mis puudutab seda, kuidas see valitsus on moodustatud ja kuidas seda valitsust on juhitud,» lausus Saar.