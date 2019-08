Helme ja Vaher kohtuvad homme hommikul

Helme ütles saates «Otse Postimehest», et leppis kolmpäeval Vaheriga telefoni teel kokku, et kohtuvad neljapäeval siseministeeriumis. Ta lisas, et reedel sõidavad nad ühiselt idapiiri inspekteerima.

«See oli äikesetorm, mis käib üle ja pärast seda on õhk palju puhtam,» ütles Helme. «Mõlemad pooled on teinud sellest oma järeldused.»

Helme heitis Vaherile ette, sõnades, et politsei- ja piirivalveametile anti ülesanne tulle välja kärpeettepanekutega, aga mitte esitama ettepanekuid avalikkusele kui sündinud fakti ja seda enne, kui ministeerium on kavale oma heakskiidu andnud.

«Koostöövõimalused võivad olla väga formaalsed,» ütles Helme. «Teine koostöövõimalus on see, et me surume aumeestena kätt ja jätame sealt, kus me pooleli jäime.»