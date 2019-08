Martin Helme: meist kiirgab soov uuendada kogu Eesti riigiaparaati

Saatejuht Toomas Sildami küsimusele, kust on pärit Martin Helme umbusk Eesti ametnikkonna vastu, vastas Helme järgmiselt: «Meist kiirgab soov uuendada kogu Eesti riigiaparaati, muuta teda efektiivsemaks ja teha teda selliseks, et ta töötab Eesti jaoks paremal viisil.»

Teatavasti soovisid Mart ja Martin Helme ametist tagandada politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaherit, samuti on nad vastu Lavly Perlingu jätkamisele riigi peaprokurörina. EKRE juhatuse liige Jaak Madison on nõudnud president Kersti Kaljulaidi tagasiastumist.

Koalitsiooni tervist kommenteerides tähendas ta, et pole oluline, kes kuidas usaldab või kes kellele meeldib, vaid on küsimus, kuidas omavahel kokku lepitakse. «Tähtsust omab see, et me jõuame kolmekesi kokkuleppele,» sõnas ta.