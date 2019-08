President Kaljulaid pani peaminister Ratase häbiposti

Keskerakond ja peaminister Jüri Ratas on alates möödunud reedest kinnitanud, et skandaaliks kujunenud EKRE ministrite katse oma volitusi ületades politseijuhti vallandada on lõppenud ja asi lahendatud. Töörahu on taastatud ja valitsus saab edasi minna sealt, kus pooleli jäi. President Kersti Kaljulaid juhtis pärast esmaspäevast kohtumist Ratasega aga tähelepanu asjaolule, et probleem on hoopis milleski muus kui töörahus.