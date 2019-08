Lotman umbusaldushääletusest osa ei kavatse võtta

«Ma ei usalda seda umbusaldamist ja ma arvan, et see on täiesti mõttetu ettevõtmine. Ma arvan, et ma isegi ei tule sinna,» sõnas Lotman ning lisas, et ta ei näe ühtegi võimalust, kuidas opositsiooni umbusaldusavaldus preagusel hetkel läbi läheks.

Reformierakonna juhatus otsustas üleeile (esmaspäeval) kogunenud juhatuse koosolekul kutsuda kokku riigikogu erakorralise istungjärgu, et avaldada umbusaldust peaminister Jüri Ratasele, seoses politsei- ja piirivalve ameti peadirektori Elmar Vaheri ebaseadusliku ametist tagandamise katsega.

Lotman tõdes, et Helmete katse politsei- ja piirivalvedirektor Elmar Vaher tagandada ei näidanud neid heas valguses, ühtlasi ka see, et see neil lõpuks ei õnnestunud. Suuremat skandaali ta seal taga aga ei näinud.

«Punased jooned ei ole ületatud, vastupidi, ma arvan, et praegu on õigusriik ennast päris kõvasti kehtestanud,» sõnas saadik.

Mihhail Lotman hääletas ka 8. juunil toimunud umbusaldushääletusel Mart Helme vastu siseministri jätkamise poolt. Lotman põhjendas toona enda blogis küll, et tõigal, et ta ei toeta siseministri umbusaldamist, pole midagi pistmist tema hinnanguga siseministrile.

«Tema ütlused tekitavad minus protesti, mida ma pole ka väljendamata jätnud, ta on paar korda lähenenud minu nn punaste joonteni (need ei ole seotud poliitilise korrektsusega, vaid asuvad riikliku julgeoleku ja õigusriikluse valdkondades), kui ta aga ületab need, ei hakka ma end häbelikult peitma opositsiooni selja taha,» kirjutas Lotman blogis.

Sarnaselt Lotmanile ei kavatse ka Üllar Saaremäe (Isamaa) opositsiooni püüdega valitsust umbusaldada, kaasa minna.

«Kui ma praegusel hetkel umbusaldaksin Jüri Ratast, umbusaldaksin ma ka Isamaa ministreid. Ja sellel ma ei näe küll põhjust,» ütles Saaremäe.

Saaremäe sõnul ei ole ta veel eelmise nädala lõpul lahti rullunud asjade käiguga piisavalt kursis, et opositsiooni süüdistuste kohta tugevat arvamust omada. Ta ütles, et on peamiselt asjadega kursis meedia vahendusel. Saaremäe ei osanud öelda, millal temal see kujuteldav «punane joon» ette tuleb.

«Ma ei õigusta ühtegi asja. Loomulikult inimlikust seisukohast käib see mulle samamoodi kohati üle mõistuse, et miks siis jälle selliseid käike vaja teha on ja tekivad küsimused, et mida siis õieti saavutada tahetakse,» tõdes ta, kuid leidis, et nendele küsimustele peavad ennekõike vastama ja vastutuse võtma EKRE poliitikud.