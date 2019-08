Ratase umbusaldamist üritatakse esimesel võimalusel

Erakorralise istungi kokkukutsumiseks on mitu võimalust. Riigikogu erakorralise istungjärgu kutsub riigikogu esimees ning selleks peab tegema ettepanku kas president, valitsus või viiendik riigikogu 101-liikmelisest koosseisust.

Vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on ka umbusaldusavalduse algatamiseks vajalik viiendiku riigikogu koosseisu allkiri. Et ainuüksi riigikogu Reformierakonna fraktsioonis on 34 saadikut, ei ole viimane opositsioonile probleem. Paika tuleb panna nii aeg kui umbusaldamise päevakord kui ka esitada umbusalduse põhjendus.