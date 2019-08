Jaaganti analüüs: oravad võtavad Rataselt kolli, millega EKREt hirmutada

«Suveõhtuse kohvi ja koogi söömise» järel, nagu kirjeldas peaministri reedest külaskäiku Martin Helme, oli Reformierakonnal selge, et umbusaldusavaldus tuleb Ratase vastu. Reformierakonna vaatepunktist oli Ratas just ära silunud Mart ja Martin Helme käitumise, mis opositsiooni seisukohast ei olnud kuidagi silutav. Et ta seda siiski tegi, ei ole Ratas ilmselgelt valmis valitsust muutma.