Mart Helme vastus endistele siseministritele: riigimehena on mul käed-jalad teie järel koristamisest tööd täis

Lugupeetud eksid. Vastan teie murele Eesti maine ja julgeoleku pärast järgmist.

Esiteks, Teie võrdlused 1930. aastate Saksamaa või Nõukogude Liiduga on ebaadekvaatsed ja labaselt propagandistlikud. Pole mitte midagi õigusvastast selles, kui ülemus teeb oma alluvale ettepaneku omal soovil lahkuda. Pole mitte midagi õigusvastast ka selles, kui uus juht soovib moodustada oma meeskonda. Pole mitte midagi õigusvastast selleski, kui arvutist välja trükitud blanketil on otsustamisel vältimatult osalema pidavate persoonide nimed.

Mis puutub teie muresse Eesti maine ja julgeoleku pärast, siis on osade allakirjutanute poolt esindatavate erakondade liikmed viimase nelja kuu jooksul tegelenud süstemaatiliselt selle kahjustamisega, vahendades rahvusvahelisse meediasse ja oma partnererakondade kontoritesse Eesti sisepoliitikat teadlikult vääras valguses kujutavat ja halvustavat informatsiooni. On lausa naeruväärne kuulda süüdistust Eesti maine halvustamises inimestelt, kes just äsja tõid Eestisse vähetuntud paduvasakpoolse USA senaatori, kes otsib siin tikutulega fašismi ja peab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda koguni globaalseks ohuallikaks. Tänan teid muidugi selle suure, kuigi ilmselgelt teenimatu tunnustuse eest.

Ent julgeolekust veel: tuletan teile meelde, et just Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmetele on olnud iseloomulik meie kõige olulisemate liitlaste USA ja Ühendkuningriigi juhtpoliitikute ning nende poolt langetatud suveräänsete otsuste halvustamine ning laimav esitamine Eesti avalikkuses. Seda olukorras, kus meie erakond on nii Donald Trumpi kui Boris Johnsonit jõuliselt toetanud ja sellega meie julgeolekusse selgelt ning positiivselt panustanud.

Punane joon, millest te räägite, on nendes küsimustes teie poolt ammu ületatud ja praeguse valitsuse ees seisab vältimatu ülesanne teie poolt tehtud vead sirgeks ajada.

Ent pisut ka riigimehelikkusest.

Margus Leivole meenutaksin Lihula samba mahavõtmist. Kuidas oli see seotud riigimehelikkuse ja õigusriigiga? Millise riigikorra mentaliteeti see tegutsemine kõige enam meenutas? Tollase kriitika eest Leivo käitumisele visati mind Rahvaliidust välja. Kohe näha, et vanad sõbrad!

Hanno Pevkur peaks mälu värskendama piiri väljaehitamise astronoomilise kallinemise ja Elmar Vaherile jagatud hambutute kollaste kaartide osas. Soovimatus sundida alluvaid käituma väärikalt ja vastutusrikkalt ei saanud kuidagi kompenseeritud ka poliitilise vastutuse võtmisega tema enda poolt.

Praegu Reformierakonda kuuluval endisel Keskerakondlasel Ain Seppikul on siiani lahti rääkimata miks, kuidas, kelle (korruptiivsel?) vahendusel määris ta Keskerakonnale kaela lepingu Ühtse Venemaaga, mida Reformierakond nüüd pidevalt Jüri Ratasele nina alla hõõruda püüab.

Samuti on Seppik nõukogude aegse justiitssüsteemi jõustajana kindlasti kõige õigem inimene täpselt teadma, missuguseid võtteid tollases praktikas kasutati. Mina neid võtteid ei tea ega oska neid ka parima tahtmise juures kopeerida. Seppiku loenguid õigusriigist kuulab kindlasti huviga tema võtteid omal nahal tunda saanud Asso Kommer.

Katri Raik peaks aga endalt küsima, miks ta tõstis vahetult enne ametist lahkumist järsult mitmete ametite peadirektorite palku, miks tema ajal mätsiti kinni Indrek Tarandi huligaanitsemine Toompeal meie erakonna meeleavalduse ajal, kuidas õnnestus tema erakonnakaaslasel Hannes Rummil pääseda sisuliselt karistamatult kriminaalse joobega vahele jäämisest ja miks ta süstis valimiskampaania ajal ametiauto ja autojuhiga lakkamatult Narva vahet? Õigusriigi, aususe ja riigimehelikkusega pole sellel kõigel midagi pistmist.

Kõigi teie ametisoleku ajal on toimunud kuritegelik tegevusetus elanikkonnakaitse ettevalmistamiseks kriisi- ja sõjaolukordadeks. Me räägime hoolimatusest kümnete, sadade tuhandete inimeste elu ja tervise pärast. Kõigi teie valitsemise ajal on lastud laguneda kordonitel ja päästekomandode hoonetel – võlg, mille praegune valitsus likvideerib. Kõigi teie valitsemise ajal on lastud üha rohkem võssa kasvada ja üha vähem valvata idapiiri.

Lugupeetavad! Te nõuate minult riigimehelikkust. Just seda te saategi. Ma ei astu tagasi, sest riigimehena on mul käed-jalad teie järel koristamisest tööd täis.

Mart Helme