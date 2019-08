Yana Toom: ma ei lähe oma erakonna vastu

«Ma võin oma erakonnakaaslastega vaielda ja vaidlen ka edaspidi, aga see ei tähenda, et ma hakkaksin pooldama Jüri Ratase umbusaldamist peaministrina,» kommenteeris Toom ERR-i uudisteportaalile .

«Minu hinnangul see ei ole normaalne, kuidas EKRE käitub, aga kordan veelkord: see ei tähenda, et ma kuidagimoodi kiidaksin heaks Jüri Ratase umbusaldamise,» ütles Toom.