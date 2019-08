Keskerakondlane suvepäevadel: Jüri peaks Helmedele koha kätte näitama

Mis teie hinnang on sellele, mis siin viimastel päevadel toimunud on?

Jüri võiks ikka karmim olla.

Mismoodi karmim?

Ta võiks asja paika panna. Helmed teevad, mis tahavad ja Jüri ainult vabandab nende eest.

Et Helmedele peaks mingid tagajärjed tulema?

Jah just. Peaks koha kätte näitama neile. Nii ikka ei saa, mis nemad teevad.

Kas Teie meelest peaks keegi Helmedest tagasi astuma?

Mõlemad võiks ära minna. Nad on ikka.. kuidas sellistega koostööd on üldse võimalik teha?

Kuidas Te koalitsioonipartnereid veel usaldate?

No Isamaa vastu ei ole midagi aga EKREGA on küll nii, et .. nad on vastikud inimesed.

Nii, et teie karikas on vaikselt täis hakanud saama?

Jah. Siin on iga nädal mingi jama jälle korraldatud.

Vaher saab ametis jätkata?

No kui Helmetega siin midagi ette võetakse, siis ma usun, et ta jääb ametisse. Mina pooldan Vaherit.

Kas politseinikke on Teie arvates nii palju, et neid võiks koondama hakata?

Ei ole seal enam midagi koondada, neid on niigi vähe.

Kas Te Isamaaga olete suhelnud? Mis nemad asjast arvavad?

Ei ole suhelnud.

Mis te arvate Monika Helme postitusest arvate, kus ta ütleb, et Reformierakonna hukk on olulisem kui Vaheri pagunid?

Teate, ma ei ole seda lugenud aga ei oskagi midagi vastata selle peale.. Reform on juba ju niigi meile aastaid jama teinud, mis see Vaher siis seal enam päätab