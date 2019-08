Kaja Kallas: Ratase ja Helmete kohtumine kriisi ei leevendanud ning Vaher jääb ikkagi tööst ilma

Seevastu opositsioonilise Reformierakonna esinaine Kaja Kallas on toimuva suhtes väga kriitiline. «Kes on lugenud kokku mitu korda Jüri Ratas on öelnud, et EKRE käitumine on «täiesti lubamatu» ja «see ei tohi korduda»? Ometi me näeme, et see «täiesti lubamatu» tegevus kordub pidevalt,» kritiseerib Kaja Kallas sotsiaalmeedias peaministrit.