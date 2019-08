Tanel Kiik: Helmetel napib valitsemiskogemust

Küsimusele, kuidas Helmed on põhjendanud, miks nad ei arutanud Vaheri ametist vabastamise küsimust enne valitsuskabinetis, vastas Kiik, et kui ministril tekib taoline soov, siis tuleb selle küsimusega pöörduda peaministri poole.

«See küsimus, kuidas selliste otsusteni jõutakse, kuidas selliseid käike tehakse – see, tundub, et on tingitud nende (Helmete – toim.) vähesest kogemusest valitsuses. Ilmselt arusaamast, et see õigus on olemas ka siseministril, antud juhul tema ülesandeid täitnud rahandusministril,» märkis sotsiaalminister.