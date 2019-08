Intervjuu: Seeder leidis Vaheri-Helmete saagast ka ühe positiivse seiga

Valitsuse tervis on nii, nagu ta siin ikka on olnud: vahepeal on parem, siis on mõned ajutised haigusepuhangud, aga nendest kõigist on saadud üle, midagi fataalset ei ole. Küllap ka praegu, kui erinevad inimesed ja osapooled lähtuvad ikkagi õigusriigi põhimõttest ja püüavad faktidest lähtuda, mitte emotsioonidest ja saavad otse suhelda omavahel, küllap siis olukord laheneb. Ega võimu teostamine ongi keeruline ja ainult meeldivuse alusel ei saa inimestega koostööd teha, vaid seda tuleb teha ka lihtsalt vajadusest. Ja tuleb leida see töine suhe ja kontakt kõigi inimestega, kellega sa pead lävima, kes on sinu valitsemisalas või kes on su partnerid valitsuses. Ja ma arvan, et küllap see leitakse.

Isamaal ei ole mingisuguseid piire vaja nihutada. Me oleme nii küpsed küll, et teame, et igasuguse valitsuskoalitsiooni puhul on alati eriarvamusi, probleeme, isikutevahelisi vastuolusid. Ka see, mis praegu toimub, ei ole midagi uut, enneolematut. Kel natuke pikem poliitiline mälu, see teab, et ka varasemate valitsuste puhul on olnud niimoodi, et üks või teine minister on ameti peadirektori vabastamist nõudnud ja peaminister on samal ajal teisel seisukohal. Ja need olukorrad on leidnud lahenduse, ilma et valitsuskoalitsioon oleks lagunenud. Aga muidugi ma ei taha siin õigustada üht või teist inimest, kes ei ole korrektselt käitunud või järginud oma volitusi ja pädevusi. Martin Helme on ise tunnistanud, et ta ületas oma pädevust ja käitus emotsionaalselt. Minu arvates tuleb näha siin ka positiivset: kui varem oli nii, et Helmed midagi ütlesid ja Ratas vabandas, siis nüüd Helme ütles ja ise vabandas. See on ju areng õiges suunas.