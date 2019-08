Lumi olukorrast valitsuses: näeme äärmiselt käpardlikku juhtimist

Lumi hinnangul on peaminister alati keerulises situatsioonis, kui koalitsioonipartnerite ministrid hakkavad soolotsema. «Sellisel juhul on alati kaks võimalust. Kas üritada pingeid maandada või sõita autoga Kadriorgu. Hetke seisuga on peaminister valinud tee üritada koalitsioonis töörahu taastada,» selgitas Lumi.