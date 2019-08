Sotsid ähvardavad Helmesid umbusaldada

«Neljapäev, 15. august oli viimaste kümnendite Eesti poliitika üks kõige mustemaid päevi. Me olime tunnistajateks sündmustele, mis seadsid ohtu õigusriigi toimimise ja demokraatliku riigikorralduse. Eesti inimesed ei ole sellist valitsust ja eriti ministreid Martin ja Mart Helmet ära teeninud. Vähim, mida valitsusjuht Jüri Ratas praegu teha saab, on minna presidendi juurde Helmete ametist vabastamise avaldusega,» ütles Saar.

Saare sõnul korrutab peaminister nädalast nädalasse, et Eesti on õigusriik ja jääb selleks. «Nüüd peab peaminister näitama, kuidas ta lahendab olukorra, kus tema juhitava valitsuse rahandus- ja siseminister vilistavad õigusriigi põhimõtetele. Karika viimaseks piisaks oli oma volitusi ületades, dokumente fabritseerides ja valitsust ignoreerides kõrge riigiametniku survestamine, et ta ametist tagasi astuks,» rääkis Saar.