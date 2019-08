Helme üritas võimupiire ületades politseijuhti vallandada

Kas siseminister sai Vaherit vallandada?

Elmar Vaher selgitas pressikonverentsil, et seaduse järgi nimetab PPA peadirektori ametisse valitsus ja ka vabastab ametist valitsus tervikuna. Siseministri käskkiri on seega õigustühine, mis ei kohusta Vaherit millekski. «See on ebaseaduslik,» ütles Vaher pressikonverentsil. Veel enam, Vaherile antud käskkirjal oli ka märge, et selle dokumendi digitaalse versiooni on allkirjastanud siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna. Puhkusel viibiv kantsler oli kinnitanud Vaherile ja kinnitas ka Postimehele, et ei ole sellist dokumenti allkirjastanud.

Kas Helme teadis, et nii ei saa?

Vastuseta on küsimus, kas siseminister Helme oli teadlik, et ta ei saa sedasi Vaherit ametist vabastada, või ei teadnud ta, et tal pole volitusi üksi PPA peadirektorit lahti lasta.

Mida teadis peaminister Ratas?

Teadaolevalt ei teadnud Ratas midagi Helmete kavatsetavast käigust Elmar Vaheri suhtes. Eile päeval oli toimunud nii valitsuse istung kui ka kabinetinõupidamine. Need olid koosolekud, kus oli võimalus Ratast teavitada. Aga isegi peaministri teavitamine ei muuda asjaolu, et Vaheri ametist vabastamiseks on vaja valitsuse kui terviku ühist otsust. Sellist otsust ei ole, kuna seda pole siseminister valitsuse ette viinud ega koos kolleegidega arutanud.

Mida teadis Isamaa?

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et kuulis toimunust esmakordselt ajakirjaniku käest. «Ma ei teagi, kas tema töösuhe on peatatud,» ütles Seeder eile pärastlõunal.

Kas valitsus vabastab Vaheri ametist?

«2018. aasta mais kinnitas minu juhitud valitsus Elmar Vaheri uueks ametiajaks PPA peadirektoriks,» kirjutas Ratas eile sotsiaalmeedias. «Siis ütlesin ajakirjandusele, et usaldan Vaherit peadirektorina ning uut politseijuhti ei otsi. Nende sõnade juurde jään ka täna. Sellise asutuse juhi umbusaldamiseks peavad olema väga selged ja kaalukad põhjused, mida keegi esitanud ei ole.» Niisiis, seni kuni pole kaalukaid tõendeid Vaheri vastu, jätkab ta ametis ja tal on peaministri toetus.

Mis saab edasi?

Eileõhtuse seisuga on olukord selline, kus siseminister Helme sõnul on ta usalduse Vaheri suhtes kaotanud, ning jättis mulje, et püüdis ainuisikuliselt oma poja ja rahandusministri abil PPA peadirektorit ametist vabastada. Lisaks sellele, et see ei ole seaduse järgi võimalik, ei olnud ta konsulteerinud peaminister Ratase ega ka ülejäänud valitsusega, kui välja arvata rahandusminister Martin Helme. Peaministri sõnul on temal usaldus olemas, selle kadumiseks pole talle tõendeid esitatud.

Küsimus on, kuidas jätkab selles olukorras valitsus, kus üks minister nõuab PPA juhi lahkumist, koalitsioonipartnerid pole sellest nõudmisest seni olnud teadlikud, seda pole arutatud ning peaminister kinnitab PPA juhi jäämist ametisse.