Pevkur: Helmele ei meeldinud, et tema alluv andis talle mitte sobiva kommentaari

«Loomulikult kui öeldakse politseile, et kärpida ei ole vaja, siis on ju kõik hästi. Aga kõik saavad hästi, et politseil ei ole väga palju võimalusi, kust raha kokku hoida,» sõnas Pevkur.

«Järelikult see ministrile ei meeldinud, et tema alluv andis kommentaari, mis talle ei sobi. Ja selline kättemaks on arusaamatu. Sellise teema peale mingit juurdlust alustada on täiesti jabur. On ka varem palutud ametitel otsida kärpekohti ja see on jõudnud ka meediasse ja seal ei ole midagi eriskummalist. Kui Mart Helme süütenöör nii lühike on, siis on küsimus, kas tema sobib ministriks,» kirjeldas ta.