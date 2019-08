ERJK uurib EKRE ja TRE Raadio majandussuhteid seoses Helmete saatega

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leidis, et TRE Raadio eetris oleval Mart ja Martin Helme saatel «Räägime asjast» on poliitreklaami tunnused ja nad ootavad Eestimaa Konservatiivselt Rahvaerakonnalt selgitusi, missugused majanduslikud suhted on erakonnal TRE Raadioga.