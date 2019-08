Suvepuhkuselt naasnud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliidu esindajad kinnitasid esmaspäeva hiliste õhtutundideni kestnud kohtumise järel sisuliselt seda, mis juba aprillis koalitsioonilepingusse kirja sai: tehtud saavad nii valijatele lubatud pensioni II samba reform kui ka erakorraline pensionitõus. Lubaduste täitmisel on aga mitu takistust.

Isamaa pensioni II samba reformikava kubiseb lahendamata detailidest ja küsimärkidest, Keskerakonna pensionitõusulubadus on kallis. Omajagu pinget lisab seegi, et praegu vahekohtuniku rollis olev EKRE on juba ühe oma valijatele olulise lubaduse – alkoholiaktsiisi langetamine – täitnud. Keskerakond ja Isamaa oma põhilubadusi aga mitte.