Mölder: kui ei tule erakorralist pensionitõusu, võib ka II samba reformi jätta sinnapaika

Et asi on Keskerakonna jaoks tõsine, näitab seegi, et Mölder avaldab pressiteate vahel kahetsust, et Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder seisab vastu erakorralise pensionitõusu plaanile. Viimast pole Seeder aga kunagi öelnud, küll on ta vastu sellele, et teha kahte reformi koos: tõsta erakorraliselt pensioni ning teha ära II pensionisamba reform.

«Need on erinevad asjad. II sambaga liigutakse edasi, nagu on kokku lepitud, üldised raamid on juba ju koalitsioonileppes,» sõnas Seeder eile erakonna esimeeste kohtumise eel. Seeder pidas ennatlikuks eelduse, et II samba reformist riigieelarvesse vabanevat raha saaks kindlasti kasutada Keskerakonna soovitud erakorraliseks pensionitõusuks.

Keskerakond ja Isamaa raksus

Niisiis on Keskerakond ja Isamaa eri meelt, kuidas pensionisüsteemi reformida. Keskerakond tahaks enda soovitud erakorralise pensionitõusu ühendada Isamaa soovitud II pensionisamba vabatahtlikuks muutmisega, kuid Isamaa ei soovi seda sugugi. Tegemist on aga mõlema erakonna olulisimate valimislubadustega.

«Erakorraline pensionitõus on vaja kiiresti ära teha. Selles küsimuses ei saa olla venitamist või mingisugust teisiti mõtlemist,» toonitas Mölder teema jätkuks. «Juhul kui aga sellele asutakse vastu seisma või venitama, siis takerdub paratamatult ka II pensionisamba muutmise arutelu riigikogus,» lisas ta. Mölderi sõnul tuleb esmajärjekorras tõsta tänaste eakate igapäevast toimetulekut.

Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik toonitas eile, et II samba reformi ja erakorralist pensionitõusu tuleks teha koos: kui mingi hulk inimesi II sambast loobub, on hädavajalik, et suureneks märgatavalt riiklik pension.

II pensionisambast vabanev raha kui lisatuluallikas pensionitõusuks

Keskerakonna eesmärk on seista oma valijate huvide eest ning nii soovitakse tõsta pensionite baasosa juba lähiajal, samas arvestades riigi eelarvelisi võimalusi. Ühe lisatuluallikana on Mölderi sõnul võimalik kasutada just teisest pensionisambast vabanevat raha.

Keskerakondlase sõnul põimuvad erakorraline pensionitõus ning II samba muutmine igal juhul. «Mõistlik oleks II sambasse suunatud ning sealt vabanevat riigi raha kasutada just eakate hüvanguks.»

«Keskerakond andis riigikogu valimiste eel välja suure lubaduse viia ellu erakorraline pensionitõus. Selle lubaduse me ka täidame,» rõhutas ta.