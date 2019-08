Fotod ja videod: erakondade juhid kogunesid Stenbocki, nägemus pensionireformist on erinev

Kella neljast algasid kõnelused, kus osalevad Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, välisminister Urmas Reinsalu, siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme, peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Jaak Aab. Hiljem liitub nendega ka sotsiaalminister Tanel Kiik. EKRE esimees Mart Helme viibib puhkusel.

Seeder (Isamaa) ütles Postimehele, et kõnelused võivad välja minna keskööni.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) sõnul räägitakse täna teemadest, mis nõuavad poliitilise valiku tegemist. «Meil on teine pensionisammas, seal on vaja mõned põhimõttelised otsused langetada. Meil on suured investeeringud, riigi kinnisvarad portfellis, mis on vaja ära otsutada – mida võtame, mida jätame ja siis on jooksvad lahtised küsimused, mis on hea tööformaadis läbi arutada,» ütles ta.

Riigi peaprokuröri kandidaadist Helme sõnul täna juttu ei tule. «Kui keegi tõstab selle lauale, siis kindlasti räägime, aga meil ei ole mingit oma kandidaati. Me oleme öelnud, et see kandidaat, kes praegu on avalikkusele esitatud, meie toetust ei pälvi. Aga see on justiitsministri asi leida kandidaat, kes kogu valitsuse heakskiidu leiab,» kommenteeris ta.

Helme sõnul ei ole teise pensionisamba reform ja erakorraline pensionitõus vaid Isamaa erakonna plaan, vaid kogu valitsuse plaan. «See on koalitsioonileppes kokku lepitud asi ja loomulikult me viime selle ellu. Need asjad ei ole formaalselt seotud, vaid sisuliselt ning puudutavad kogu pensionisüsteemi.»

Rahandusminstri arvates peabki selliseid asju korraga arutama, sest kui pensionisambas toimuvad olulised muudatused, siis on sellel mõju kogu pensionisüsteemile. «Sisuline seos on vältimatu,» lisas Helme.

Helir-Valdor Seeder ütles, et täna on tegemist tavapärase nõupidamisega, kus esimehed saavad kokku. Arutluse all on kõik aktuaalsed teemad, mis Eesti elus on, alates põlevkivi energeetikast ja eelarvest lõpetades teise pensionisambaga. «Ma arvan, et lõplikke otsuseid täna ei lahenda,» ütles ta.

Teise pensionsamba ja erakorralise pensionitõusu kohta ütles Seeder, et kõik kolm koalitsiooni osapoolt teevad kõik selleks, et mõlemad saaks elluviidud, aga neid kindlasti ei teha üheskoos. «Need on erinevad asjad. Kogu küsimuste ring on erinev,» rääkis Isamaa esimees.

«See, mis puudutab pensionireformi, siis see on mõistlik reform ja viimaste aastate üks suuremaid ja oodatumaid muudatusi, ning väga vajalik.»

«Inimesed peavad väga täpselt teadma, mis tähendaks teisest pensionisambast lahkumine. Mis tingimustel see toimub, mis aja jooksul see toimub, kuidas toimuvad väljamaksed. Need asjad peavad olema inimesele teada kohe. Oleks vastutustundetu öelda, et teeme selle vabatahtlikuks, inimene astub välja ja aasta pärast siis seadustame need tingimused. Nii ma seda reformi kindlasti ette ei kujuta,» lisas ta.